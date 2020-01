Conductor ferit en un xoc de vehicles al carrer de Sant Cosme

15.01.2020 | 04:00

Una persona va resultar ferida dilluns en un accident de trànsit a Ca N'Anglada. Un turisme que circulava pel carrer de Sant Cosme no va respectar el senyal de cediu el pas que l'afectava i va col·lidir amb un altre turisme que circulava pel carrer de la Mare de Déu de la Llum, segons les dades recollides per la Policia Municipal. Una ambulància va traslladar al conductor que va rebre l'impacte a MútuaTerrassa. El seu vehicle va ser immobilitzat, ja que el conductor no va presentar un carnet de conduir vàlid.