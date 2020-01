Circulava sense assegurança i va facilitar a la policia una identificació falsa

15.01.2020 | 04:00

La Policia Municipal ha denunciat un conductor enxampat quan circulava sense assegurança. A més, l'infractor va facilitar una identificació falsa. Divendres, a les 5.30 de la tarda, una dotació de la Policia Municipal va aturar un vehicle a la carretera de Montcada, a l'alçada del carrer de Menéndez y Pelayo, i va comprovar que no disposava de l'assegurança obligatòria. Per aquest motiu va quedar immobilitzat i va ser transportat a la base d'Egarvia. El conductor va ser traslladat a la Prefectura. Segons la policia, primer no va presentar cap document i després va donar una identificació falsa. Finalment va manifestar que tenia una pèrdua de vigència per punts. Els agents van realitzar una denúncia per ús de document autèntic sense estar legitimat.