"Operación Triunfo 2020" ja té els seus setze concursants

Redacció

14.01.2020 | 04:00

Després de més d'un any d'espera, "Operación Triunfo", el "talent show" musical d'RTVE i Gestmusic Endemol va tornar aquest diumenge a La 1 amb una nova temporada que se segueix emetent des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, on també està ubicada l'Acadèmia on conviuran els concursants.La Gala 0 d'aquesta nova edició va aconseguir un discret 13% de quota de pantalla, reunint 1.824.000 espectadors, unes xifres ...