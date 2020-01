Curs gratuït per saber cuidar-se i cuidar-se

14.01.2020 | 13:05

El centre cívic Francisca Redondo de La Maurina va estrenar ahir un curs per saber cuidar i cuidar-se, a càrrec de Fina Ayllón, que és tècnica-sanitària i especialitzada amb l'atenció, acompanyament i cura de persones. La formació, que és gratuïta, va arrencar amb un grup de nou dones que es van mostrar molt interessades per la iniciativa formativa i sociolaboral. El curs està organitzat per la Plataforma x La Maurina Associació i la Fundació Viver de les Salesianes. El programa tindrà 8 sessions i es desenvoluparà cada dimarts, de 9.30 h a 13 h en aquest centre cívic. La proposta vol també dona activitat al nou equipament.