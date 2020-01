CCOO diu que "es maquillen les xifres"

14.01.2020 | 04:00

La Federació d'Educació de CCOO ha posat en dubte els resultats de l'estudi d'FP del departament d'Educació i el Consell de Cambres. El sindicat, en una nota pública, considera que l'informe dona dades maquillades i que no s'han contrastat prou amb les del mercat de treball i que, per tant, és poc fiable. En aquest sentit diu que "les dades que es recullen tenen una carència de contrast d'origen, en basar-se exclusivament en les respostes donades per l'exalumnat, sense possibilitat de poder usar cap eina de verificació". I replica l'informe assegurant que la contractació és precària a l'FP i que es perpetua a nivells de precrisi amb tan sols un 36,89% de contractació indefinida al Grau Superior (GS) i un 27,19% al Grau Mitjà (GM), de la qual el 30% no arriba a l'any de durada.