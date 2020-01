Quina nit la d'aquella Gresca de final de Quinto

Santi Palos

12.01.2020 | 15:53

A les nou de la nit d'ahir, l'hora d'inici de la Gresca Final amb què el Social tanca la temporada de joc del Quinto, la cua de gent esperant per entrar arribava fins al carrer de la Font Vella. A dins, al bar i les dues sales adjacents, tots els seients eren ocupats, alguns des de mitja tarda, i els presents, a punt amb els cartons, les fitxes i l'esperit festiu que caracteritza aquesta tradicional cloenda del Quinto, que també ho és, al capdavall, del cicle nadalenc a Terrassa.

Aquest any el tema de la Gresca eren els Beatles, i Joan Salvador, en donar la benvinguda als assistents, va ensenyar algunes filigranes de cartons (un amb la forma del "Yellow submarine", un altre amb la portada de l'"Abbey road") que alguns s'havien amb fet amb enginy i devoció beatlemaniaca. I abans que la primera bola sortís del bombo, es van apagar les llums i van aparèixer els Beatles; és a dir, quatre nanos disfressats de John, Paul, George i Ringo.

Només passejant-se amb guitarres de joguina a la mà i el "Let it be" com a banda sonora, en la seva primera aparició de la nit, van animar extraordinàriament el personal. Una animació que no decauria en les quatre hores de quinto i gresca que venien.