11.01.2020 | 04:00

Jesús Requena, casat, amb dues filles, és policia des de 1987, però va entrar en el cos dels Mossos d'Esquadra a l'octubre del 2007. Les seves últimes destinacions han estat com a cap de l'Àrea Tècnica de Planificació i Recursos i com a responsable de l'Àrea Central de Policia Administrativa. Va ser cap en la comissaria de Rubí i la de Mollet del Vallès. Doctor per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre la policia i el desenvolupament urbà, és llicenciat en geografia i sociologia. Aficionat a llegir i escriure, estudiós de les polítiques públiques de seguretat i, en concret, de la proximitat i la legitimitat policial, entre les seves inquietuds actuals com a intendent destaca la prevenció de robatoris violents en entorns com el Centre. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal ja treballen conjuntament al carrer de la Rasa en les nits de cap de setmana i han preparat un pla de seguretat específic en aquest àmbit.