La pista de gel ha atret 12 mil persones

Redacció

11.01.2020 | 04:00

El govern local ha mostrat la seva satisfacció per l'acollida ciutadana que han rebut les propostes dissenyades en el marc de la campanya "Nadal per a tothom". El bipartit valora de forma "molt positiva" l'afluència de persones que han tingut tant les noves activitats com les més tradicionals programades durant aquests dies festius.L'executiu assegura que va voler dissenyar una programació de Nadal "renovada i innovadora, que combinés ...