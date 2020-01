Què opina del nou govern? La legislatura pot ser estable?

Debat

11.01.2020 | 04:00

No sense moltes dificultats, finalment es podrà formar un govern espanyol format per dues formacions com són el PSOE i Unidas Podemos

No hi ha gaire fe entre els entrevistat en què el govern que han de constituir PSOE i Unidas Podemos tiri endavant amb solidesa i es vaticina una legislatura inestable. Les persones enquestades, però, en la seva majoria, esperen que sigui un camí més plàcid del que aparenta actualment, ja que l'alternativa de la dreta no els convenç.

Molts dels preguntats, també diuen la seva des de la perspectiva catalana i, en general, no hi ha molta confiança en què aquest gir cap a l'esquerra que, en teoria, prometen els dos partits que han pactat, ajudi a desembussar el conflicte polític que hi ha en l'actualitat a terres catalanes. Això sí, es contempla aquest nou pacte com un mal menor pels que són partidaris d'una Catalunya sobirana.

En general, també, es detecta un atipament pel que fa a la política. Queda palès que tantes eleccions i tantes coses com estan passant, representen una factura feixuga per molts dels ciutadans que responen al debat. També, de les respostes, es detecta que la via del diàleg i establir ponts a partir d'acords, és la solució.

Magdalena Vidal Corcoy

Economista, 45 anys

Veig difícil tot plegat perquè no hi ha manera que s'entenguin i tot és un teatre i fa massa que dura i si per mi fos, els faria tots a fora i posaria gent nova amb ganes de parlar i entendre's, que és el que s'ha de fer per tirar endavant les coses. És un govern molt just que pot caure en qualsevol moment. Si hi ha qualsevol desacord, no es tirarà res cap endavant. I no hi ha voluntat i veig que tot és molt personal i estan molt enfadats uns amb els altres. Per això parlo de sang nova.

Jaume Roig Chanco

Tècnic taxador, 63 anys

Estem parlant del país del costat? Sóc del parer que qualsevol cosa que vulguem aconseguir, requerirà un sacrifici i ja ho estem pagant. I suposo que aquests faran com el Felipe González, que ens dirà a tot que sí, i faran el que els hi donarà la gana. El PP sabies que et diria que no i et deia que no, però aquests ho faran per sota mà, enganyant. Crec que serà una legislatura de convenis i acords. Serà disputada i pels temes socials no tindran problemes però pels altres, com els de finançament, res. Pels catalans, tampoc.

Joel Garrell Téllez

Estudiant, 19 anys

Sincerament, creia que arribaríem a un govern Frankenstein, amb PP i PSOE i crec que seria dolent. Personalment, però preferia que haguéssim arribat a unes terceres eleccions. Crec que el PSOE no governarà com està dient fins ara el Pedro Sánchez i considero que aquesta legislatura no serà gens estable.

Carla Anguita Caubet

Estudiant, 18 anys

Sóc andorrana i estic estudiant a Terrassa i, realment, tampoc sé molt bé com va la política d'aquí. A Andorra també fa poc que hi ha hagut eleccions i m'he centrat més en el meu país. Aquí no ho he seguit molt i no vull comentar gaire perquè no ho conec.

Asier Eskerra Uribe

Estudiant, 23 anys

Després de tant temps sense govern, em va sorprendre que es posessin d'acord tan aviat i que pactessin de seguida. També em va sorprendre els 52 escons de VOX. Aquesta legislatura no sé si tindrà molt recorregut però passaran més coses perquè, per fi, s'ha posat fi al bipartidisme i han entrat més partits en joc i això donarà més possibilitats que es puguin fer més coses.

Marta Lladó Cardona

Grafista multimèdia, 38 anys

És complicat. Crec que ells mateixos saben que ho és però és el que creuen que han de fer perquè la dreta espanyola no agafi el poder. Crec que la dreta seguirà fent la guitza i la legislatura no serà gaire estable, però no saps fins a quin punt tot és amb connivència amb el PSOE. La veritat és que no em refio de ningú.

Josep Manel Martínez Sante

Periodista, 50 anys

Ho tenen difícil perquè la dreta i la ultradreta faran tot el possible per fer trontollar el mandat des del minut zero i, de fet, ja ho estan fent. Tindran problemes per posar-se d'acord i el tema de la vicepresidència sorpresa que Unidas Podemos no coneixia és un bon exemple del que pot ser aquesta legislatura. Espero que tiri endavant però ho tenen molt difícil per les dues bandes. No tenien cap altra alternativa però ho haurien d'haver fet abans i el PSOE podria haver pactat en una posició més de poder. Serà una legislatura complicada.

Enric Forte Gasca

Tècnic d'arxiu, 33 anys

Com que s'ha blanquejat tant l'extrema dreta, qualsevol cosa que faci el PSOE pot semblar molt d'esquerres i Unidas Podemos haurà d'anar molt en compte. Crec que s'enterndran però si no tenen el suport d'ERC i PNV, no arribaran a bon port. En clau catalana, en principi, per les idees d'ERC, serà un pacte que serà fràgil. El PSOE va ser un dels que va estar d'acord a perseguir i a erngarjolar, per exemple, a l'Oriol Junqueras i a destituir al govern. Aquí s'ha de fer un referèndum i demanar a la gent la seva opinió.

Àngel Folch Torrella

Sense feina, 60 anys

No crec que aquest govern tiri endavant. Estan en minoria i a l'hora de fer els pressupostos o el que sigui necessites una majoria. Veig una legislatura molt fràgil però penso que hem de posar-nos d'acord i fer una política de país i, de moment, el que fem és tirar-nos pedres els uns contra els altres. És veritat que hi ha coses que no ens agraden però hem de fer coses pel país i posar-nos d'acord i després ja parlarem.

Marc Vaquero Escudé

Buscant feina, 20 anys

Ara mateix el veig molt fràgil perquè ha sortit una mica esgotat i no crec que sigui el que ara mateix es necessita. No representa el poble i no s'està deixant a la gent decidir a les persones que volem que ens representin. Per desgràcia, crec que hi tornaran a haver unes eleccions.

Mar Galobart Rodríguez

Estudiant, 20 anys

Fa uns anys que la tensió comença a augmentar i no hi ha volta enrere. Ara mateix no hi ha res que ens representi i una Constitució de fa tant temps no ens representa. La joventut estem canviant i el món canvia i ens hem d'adherir als canvis i ens estem quedant molt endarrera. Em fa por perquè la dreta està agafant molt poder a Europa i a molts països conservadors.

Josep Anglada Berrocal

Jubilat, 79 anys

És un govern fràgil però tenen voluntat de tirar endavant. I si els de l'altra banda no són molt bèsties... potser aguanten. El PP sembla que s'està moderant perquè no li convé ser ultra. Aquest any no solucionarem res per Catalunya. PSOE i Podemos tiraran endavant perquè tenen por que guanyi la dreta.