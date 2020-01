La Generalitat ratifica el segon grau per a Josep Rull

Redacció

11.01.2020 | 04:00

El Departament de Justícia ha classificat en segon grau o ordinari Josep Rull i els altres vuit líders independentistes a la presó, com van proposar les juntes de tractament de les respectives presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas Enric on compleixen condemna.

Segons la conselleria de Justícia, la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat va avalar dijous l'acord de les juntes de tractament, que el passat 11 de desembre van descartar concedir de moment el règim de semillibertat o tercer grau. Justícia tenia de termini fins a mitjans de febrer per resoldre la classificació definitiva dels presos: en primer grau o règim tancat -amb les mesures de control més restrictives-, en segon -ordinari- o en tercer o obert, que permet als reclusos sortir diàriament i tornar a la presó només a dormir.

Amb la seva decisió, la Secretaria de Mesures Penals tanca el pas a la possibilitat que els condemnats siguin classificats directament en tercer grau. El Servei de Classificació ha tingut en compte el "procés d'inserció social favorable" dels reclusos, però també l'alta durada de les penes imposades, d'entre nou i tretze anys de presó.

El segon grau pot ser flexibilitzat en un futur mitjançant l'aplicació d'articles del règim penitenciari, com el 100.2 o el 117, que permet sortides diürnes del centre penitenciari per treballar o portar a terme tasques de voluntariat. La classificació podrà ser recorreguda per la Fiscalia i les defenses.