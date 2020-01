Detingut en possessió de cocaïna i amb bitllets falsos de 100 euros

J. Ll.

11.01.2020 | 04:00

El van enxampar de matinada i, d'una tacada, es va veure immers en tres possibles infraccions penals. Una: portava drogues, gairebé trenta paperinas de coca. Dos: conduïa una moto i no tenia carnet. Tres: portava a sobre bitllets falsificats de cent euros. A l'individu en qüestió el va caçar la Policia Municipal en la matinada d'ahir al carrer de Menéndez y Pelayo.

Era la 1.15 de la matinada. Una dotació policial va interceptar el vehicle del sospitós prop del carrer de Marinel·lo Bosch perquè circulava en direcció prohibida. Els agents van aturar la motocicleta i van identificar al conductor. I el van escorcollar.

L'escorcoll

Manejava el vehicle sense haver de fer-ho. Els guàrdies van consultar les dades de l'infractor amb la Dirección General de Tráfico i van saber que no tenia permís de conduir. Mai no havia obtingut el carnet. El pitjor per a l'imputat va arribar en el escorcoll, quan els policies van trobar les substàncies estupefaents: 11,3 grams de cocaïna, distribuïda en 29 embolcalls, i 4,3 grams de marihuana. L'individu portava també diners de curs legal: 277 euros, i de curs menys legal: tres bitllets de 100 euros falsificats.

El sospitós, amb antecedents, va ser detingut i traslladat a la Prefectura. De moment, se li han obert diligències penals per un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i un altre contra la seguretat del trànsit, per conduir sense el permís preceptiu. Tot apunta al fet que li obriran diligències també per la tinença dels bitllets falsificats.