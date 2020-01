Alarma en el barri de Ca n'Anglada per l'incendi d'un vehicle en un garatge 

11.01.2020 | 04:00

Un incendi en un vehicle estacionat en un garatge va generar alarma ahir de matinada al barri de Ca n'Anglada. La Policia Municipal va rebre l'avís a les 2.30: hi havia foc a l'interior d'un garatge al carrer de la Mare de Déu dels Socors, a l'alçada de la confluència amb el carrer de Sant Damià. Efectius de Bombers van accedir a l'interior del local, i van comprovar que el foc s'havia iniciat al motor d'un vehicle, per motius desconeguts. La fumera s'estenia pel local. Tres dotacions de Bombers de la Generalitat van intervenir en l'extinció del foc durant una mitja hora. Una de les unitats va romandre a la zona en tasques d'inspecció una estona després. Segons el servei d'emergències, l'incendi va afectar en total dos turismes i una moto i el sostre i les parets de l'aparcament. Ahir al migdia efectius de Bombers van intervenir en un conat d'incendi per una olla al foc en una cuina a un edifici del carrer de Miquel Vives i per les espurnes d'un cable elèctric al carrer del Germà Joaquim. En aquest segon cas la reparació va quedar a càrrec d'una companyia de subministrament.