Sorpresos per policies quan "punxaven" la llum d'un fanal

J. Ll.

10.01.2020 | 04:00

Per a què dissimular si quedava clar, va pensar potser. O potser no va calibrar del tot la seva admissió de culpa: un individu va admetre el dimecres davant uns policies que tenia "punxada" la llum d'un fanal i que, com la connexió ara estava averiada, havia cridat un electricista, que era allà, en la mateixa escena, a Sant Pere Nord. La Policia Municipal, per descomptat, va obrir diligències per defraudació de fluid elèctric, que és un delicte.No era la primera vegada que es detectaven ...