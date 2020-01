Primers donants de la Marató de Sang

10.01.2020 | 13:29

La Marató de Sang ja està en marxa i els bancs, com el de Terrassa situat a Mútua, ha rebut ja els primers donants. La campanya fa un reclam perquè necessita 10.000 donacions per atendre els malalts després de les festes i remuntar les reserves que han baixat fins a un 25%. La marató s'allargarà fins al dia 17 de gener. A Terrassa, les donacions es poden fer, com sempre, al Banc de Sang i Teixits a MútuaTerrassa. Demà dissabte obrirà de 9?h a 14 h per facilitat l'assistència a les persones que entre setmana no puguin venir.