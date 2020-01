Primera Marató de Sang de l'any per remuntar les reserves

Els bancs de sang, com el de Terrassa, tornen a demanar donants per reequilibrar les reserves.

Els bancs de sang, com el de Terrassa, tornen a demanar donants per reequilibrar les reserves.

Redacció

10.01.2020 | 04:00

Catalunya engega una nova Marató de Sang per recuperar els nivells òptims. La campanya, que s'inicia aquest divendres i s'allargarà fins al 17, tindrà lloc als principals hospitals. A Terrassa, el Banc de Sang i Teixits (BSiT) amb seu a MútuaTerrassa obrirà aquest dissabte 11 de gener, des de les 9h a 14h, per facilitat l'assitència dels donants que entre setmana no puguin venir. La resta de dies, de dilluns a divendres, l'horari serà ...