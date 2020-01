Melgares exigeix als grans tenidors a oferir lloger social i aturar els desnonaments

10.01.2020 | 17:02

Davant l'aprovació del decret llei de mesures urgents per millor l'accès a l'habitatge, que ha entrat en vigor el passat 31 de desembre de 2019, la tenienta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluisa Melgares, considera que "hem de fer esforços amb tots els actors implicats, per donar compliment a aquesta obligació, tant amb l'aturada de tots els desdonaments previstos i llançaments previstos, com per informar a tota la ciutatadnia que pot estar afectada d'aquesta novetat". Melgares recorda també que els grans tenidors tenen l'obligació d'oferir lloguer social i recorda que ho pot exigir qui ho necessiti i compleixi els requeriments.