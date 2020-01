Incendis de contenidors i deixalles a dos punts

10.01.2020 | 04:00

Efectius de Bombers van extingir dimecres dos incendis a la via pública que es van declarar entre les set de la tarda i les nou del vespre en sengles punts del casc urbà de Terrassa. El primer foc va cremar una pila de deixalles a l'avinguda de Barcelona, a l'alçada del número 139. Una dotació de Bombers de la Generalitat hi va intervenir. El cos d'emergències va rebre a les nou del vespre un avís d'un altre incendi. En aquest cas, al carrer d'Apol·lo, on es van cremar contenidors de residus.