Els mestres tornen a demanar millores

Redacció

10.01.2020 | 04:00

Els sindicats de l'Ensenyament s'han fet visibles de nou després de les vacances de Nadal. Representants d'organitzacions de la comunitat educativa es van desplaçar aquest dimecres fins a la conselleria d'Educació on van lliurar carbó per simbolitzar que s'ha portat malament.Sindicats, com Ustec-STEs, han recordat que tenen una plataforma reivindicativa i demanen seure a negociar. El document recull quinze demandes que pretenen millorar la qualitat de l'ensenyament ...