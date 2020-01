El bipartit no aturarà les oposicions

10.01.2020 | 04:00

La tinenta d'alcalde de Serveis Generals, Núria Marín, assegura que és "sensible" a la situació "tan incòmoda" que viuen els treballadors temporals, però els anima a "preparar-se bé" les oposicions i presentar-se als exàmens que se celebraran pròximament. "Som conscients del que representa la temporalitat per a aquests treballadors, que els dificulta la seva vida personal, però aquesta situació no ha estat fruit d'una voluntat de l'Ajuntament, sinó de la impossibilitat de fer contractació pública durant molts anys", sosté Marín. Ara, és voluntat del govern municipal "estabilitzar la plantilla" mitjançant la convocatòria d'oposicions "sense esperar a la sentència europea". Marín insisteix que no contemplen el concurs de mèrits, tal com reclamen els interins, i que la seva opció per "regularitzar" l'estructura municipal és anar "per la via ordinària que representen les oposicions". "El que han de fer els interins és estudiar, preparar-se bé i presentar-se als exàmens. Que no s'espantin. Han demostrat durant molts anys que són grans professionals i ara tindran l'oportunitat d'accedir a la seva plaça fixa", resumeix la tinent d'alcalde.