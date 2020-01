Atropellades una menor i la seva mare a Sant Pere Nord

10.01.2020 | 04:00

Una menor i la seva mare van patir ferides dimecres a la tarda en ser atropellades per un vehicle al carrer de Provença, al barri de Sant Pere Nord. L'accident es va produir a les set de la tarda prop de la Rambla de Francesc Macià i la nena i la mare creuaven la calçada per un pas de vianants, segons dades recollides per la Policia Municipal. La menor anava en un patinet elèctric. Les dues afectades van ser traslladades a MútuaTerrassa. Unes hores abans una persona va ser atropellada al carrer de l'Hoquei.