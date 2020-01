Una zona protegida de 95 quilòmetres quadrats

09.01.2020 | 04:00

La Zona de Baixes Emissions és un àrea de més de 95 quilòmetres quadrats que engloba tota Barcelona entre la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral (no incloses), així com a part o la totalitat de l'Hospitalet, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs. Les restriccions afecten els vehicles sense el distintiu ambiental de la DGT -si encara no s'ha rebut, es pot comprar a Correus-, i queden exempts fins a l'1 de gener de 2021 els vehicles professionals (furgonetes, camions, autocars i autobusos), que disposen d'un any de moratòria. Estan exempts també els vehicles d'emergència, els de persones amb mobilitat reduïda i els essencials com sanitaris, protecció civil o funeraris. Dos-centes càmeres vigilen des de l'1 de gener de 2020 que els vehicles que entren a la zona de baixes emissions tinguin l'etiqueta ambiental que els permet circular. Les càmeres estan als punts "conflictius" com les entrades i sortides de les rondes i no estan amagades, són visibles, com els radars. A partir del mes d'abril, els municipis afectats per les restriccions aplicaran un règim de sancions que aniran dels 200 euros als 1.800 euros en funció de la gravetat de la infracció. En cas de reincidència, les multes poden incrementar-se un 30 per cent.