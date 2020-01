"OT 2020" modifica la mecànica

Laura Massallé

09.01.2020 | 15:23

Ja està tot a punt per a la nova edició d'"Operación Triunfo", que torna aquest diumenge a La 1 amb la Gala 0. La nova temporada del programa ha estat presentada avui al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, des d'on s'emet un "talent show" que enguany incorpora diversos canvis, com nous professors i un jurat totalment renovat.

La novetat més destacada, però, són les modificacions en la mecànica, més exigent amb els concursants. En primer lloc, desapareix el límit de nominats per part del jurat, que abans eren quatre en cada gala. A més, els professors, si consideren que no han estat a l'altura, podran abstenir-se de salvar-ne a un.

Els privilegis del favorit del públic també canvien. L'audiència continuarà triant a un concursant, però aquest no podrà relaxar-se perquè, a diferència de les edicions anteriors, el jurat podrà proposar-lo per a abandonar l'Acadèmia després de la seva actuació. A canvi, tindrà un altre avantatge, que serà diferent cada setmana: cantar en solitari o triar parella, triar repertori o salvar a algú de la nominació.

Més de 10.000 persones es van presentar a les proves celebrades en nou ciutats espanyoles. A la prova final hi van assistir al voltant d'un centenar d'aspirants. 30 han estat preseleccionats i serà al llarg de la Gala 0 quan els espectadors compartiran amb ells la tensió i la intriga per a conèixer als 18 aspirants a entrar a l'Acadèmia.