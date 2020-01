S'escapoleix d'un control policial, dóna positiu d'alcohol i resta imputada

08.01.2020 | 04:00

Una dona ha estat denunciada per falta de respecte a l'autoritat, i imputada: anava beguda al volant i no tenia el carnet en vigor. El divendres, a les 4.20 de la tarda, la conductora es va donar a la fuga d'un control policial a la N-150, però va ser localitzada posteriorment al carrer de Palència (Torre-sana). Se li van realitzar les proves estimatives d'alcoholèmia, amb un resultat de 0.56 mil·ligrams. Va ser traslladada a dependències policials, on la primera prova evidencial va donar un resultat de 0.62 mil·ligrams i la segona, un de 0.61. La conductora va ser denunciada per falta de respecte, per no obeir les ordres dels agents i per conduir un vehicle sense haver realitzat el curs de reeducació segons sentència judicial. La policia afirma que va obrir diligències judicials per conducció temerària i per conduir sota els efectes de l'alcohol. També va immobilitzar el vehicle. Al mateix control, els agents van identificar un conductor amb el permís de conduir retirat per manca de punts. A aquest individu li constaven onze esbrinaments de domicili i una ordre de crida i cerca. I va ser detingut.