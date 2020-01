Un polèmic projecte contestat pels veïns

08.01.2020 | 04:00

L'Àrea Residencial Estratègica (ARE) ideada per facilitar la construcció d'habitatge públic va ser ràpidament contestada pels veïns. Els residents a La Cogullada no van veure amb bons ulls la magnitud i el disseny d'un nou sector que faria augmentar considerablement el barri. El projecte contemplava la construcció de 964 pisos, on 489 havien de ser de protecció oficial, darrere del Palau de Justícia. Els veïns van ser especialment crítics amb què s'aixequessin tres torres de 12 pisos cadascuna (en un principi, havien de tenir 15 pisos). Consideraven que les pantalles acústiques previstes no serien suficient per aïllar aquests blocs de l'autopista. També van demanar millorar els enllaços viaris del també ajornat nus de comunicacions de la Porta Sud i compromisos amb els equipaments previstos, que incloïen una escola, entre altres. El projecte es va quedar en fase preliminar, ni tan sols es va constituir el consorci urbanístic entre l'Ajuntament i l'Incasòl per coordinar les obres.