Lildami posa la banda sonora a la Marató de Sang a Catalunya

Redacció

07.01.2020 | 20:40

El cantant terrassenc de trap Lildami ha estat l'escollit per posar la banda sonora a la Marató 2020, a partir d'una història personal sobre la donació de sang. Ahir es va donar a conéixer aquesta cançó i el videoclip que l'acompanya, un tema produït per Sr. Chen. La lletra i la veu són del mateix Lildami, amb una estrofa a la qual s'emfatitza, en castellà i català: "Ja no vull trobar-te a faltar / Ho porto a la sang, ben adins/ es como un trozo de ti/ ho porto ben adins/ diu molt de tu i de ...