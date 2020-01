Incendi a un habitatge per un aparell elèctric

08.01.2020 | 09:26

Un incendi va causar danys dissabte a un habitatge a Can Boada. El 112 va alertar la Policia Municipal a les 2.35 de la tarda: informava d'un incendi en una cuina d'un habitatge al carrer de Francisco de Vitoria. Segons la informació recollida per la policia, l'incendi es va generar per un aparell que s'estava carregant. Els propietaris del pis no van poder sufocar l'incendi amb l'extintor de la comunitat. Sí ho van fer les tres unitats de bombers que hi van acudir. També hi van anar una ...