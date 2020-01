Enxampen dos lladres que volien robar de matinada en un pis

J. Ll.

08.01.2020 | 04:00

Havien fugir escales amunt, però no van poder completar la fugida. La Policia Municipal va detenir ahir, a mitjanit, dues persones que intentaven robar en un habitatge de la carretera de Matadepera, al tram del barri de Sant Pere. L'avís d'un veí va resultar crucial per a l'èxit de la intervenció policial.La Prefectura del cos local va rebre l'alerta a les 11.50 de la nit de dilluns. Possible robatori a un pis de Sant Pere, prop del passeig del Vint-i-dos de ...