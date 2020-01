Melcior viral

Redacció

06.01.2020 | 23:41

La cavalcada de reis de Terrassa s'ha fet viral a les xarxes socials degut a la sorprenent actitud del rei Melcior. Com es pot comprovar a les imatges que acompanyem, el rei Melcior reacciona amb virulència quan sembla que algú del públic li llença algún caramel. Les imatges han corregut per les xarxes de manera extraordinària provocant tot tipus de comentaris, molts divertits i irònics i d'altres realment crítics amb la inesperada reacció del rei.

Les imatges estan presses al carrer del Nord, però sembla, segons es comenta a les xarxes per persones que van seguir la cavalcada, que no va ser la única actitud inapropiada del rei Melcior. Al vídeo es pot sentir la reacció de sorpresa i retret d'algunes persones del públic davant el violent llençament de caramels del rei, sue acaba a unes paraules, que es podria interpretar com amenaçants si tenim en compte els gestos del sever rei.