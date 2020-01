Melcior: " El millor regal és jugar i compartir estones amb les persones que estimeu"

Laura Hernández

05.01.2020 | 21:01

Ses Majestats els Reis d'Orient ja es preparen per portar els regals a totes les llars de Terrassa en la nit més màgica. Ho fan després de protagonitzar la Cavalcada més multitudinària dels darrers anys a Terrassa, amb milers de ciutadans als carrers i un dispositiu de 1.500 persones, 700 a un seguici ple de música, pluja de caramels i cares embadalides.

A les 8 de la tarda, Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat al Raval, on han estat rebuts pel Consistori i per l'alcalde Jordi Ballart, que els ha fet entrega simbòlica de la Clau de la Ciutat.

"Agraim aquesta rebuda tant espectacular", ha dit Melcior, que ha recordat als nens que són "el futur" i els ha demanat que treballin per fer "una ciutat oberta, acollidora i respectuosa amb tothom". Aquesta nit les joguines són importants", ha afegit, però "el millor regal és jugar i compartir estones amb les persones que estimeu".

La Cavalcada ha començat a les 6 de la tarda a la plaça del Doctor Cadevall, desde on ha pres direcció als carrers del Forn, Unió i Iscle Soler cap a la Rambla, salvant les restriccions del Portal de Sant Roc. Després han enfilat fins al Passeig del 22 de juliol, cap al Passeig i de tornada cap al Raval.

Com l'any passat, la desfilada ha estat plena de música i ha avançat sense cavalls ni cares maquillades de negre a la carrossa de Baltasar.

Multitud de ciutadans han rebut a Ses Majestats amb crits d'alegria. El seguici, encapçalat pels tabals del Bitxo del Torrentb Mitger, l'ha seguit el Patge Xiu-Xiu en un vehicle elèctric. Darrera, la música, la cridòria i la pluja de caramels de Ses Majestats.