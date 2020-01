Els Reis d'Orient aterren a Can Jofresa per omplir Terrassa de regals

L.H.

05.01.2020 | 17:22

Ja són aquí! Els Reis Mags d'Orient han aterrat a les 5 de la tarda a Can Jofresa, on han viatjat en helicòpter per omplir Terrassa d'il.lusió amb la seva pluja de caramels i regals.

L'alcalde Jordi Ballart a rebut a Ses Majestats, que en arribar a la Zona Esportiva Municipal han estat obsequiats amb un Ball de Reis dels Bastoners de Terrassa, enmig d'una gran Festa de Benvinguda.

Nombrosos nens han esperat a Can Jofresa l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar, que a partir de les 6 de la tarda protagonitzaran la tradicional Cavalcada.

D'aquí a pocs minuts arrencarà de la plaça del Doctor Cadevall. Allà els esperen ja nombrosos nens i nenes, famílies i grups d'amics, que des de primera hora de la tarda agafen lloc per veure el seguici reial a primera fila.

La Cavalcada de carrosses -per segon any sense cavalls- patges i bandes de música recorrerà el centre de la ciutat per finalitzar trajecte al Raval de Montserrat, on els Reis d'Orient rebran simbòlicament la Clau de la Ciutat. Aquest any, 23 tabals del Bitxo del Torrent Mitger i portadors de fanalets obriran la comitiva.