A Ullastrell vindran, a més dels Reis, les Reines d'Orient

Arriba la nit més màgica de l'any. La comarca

A. L.

04.01.2020 | 04:00

Aquest any, per primer cop, Ullastrell comptarà en la cavalcada de demà amb les Reines d'Orient, que acompanyaran en la desfilada pels carrers del poble a les Seves Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. A Viladecavalls, a més, aquest any s'estrena la patgessa reial Martina com a emissària dels Reis Mags, que ha estat l'encarregada de recollir aquests dies les cartes dels nens. Fins ara, aquesta tasca la portava a terme el patge Martí. Aquestes són les dues novetats més importants de l'arribada ...