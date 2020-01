Oberta la convocatòria de subvencions municipals a projectes i activitats

04.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament ha publicat la convocatòria de subvencions a projectes, activitats i serveis a desenvolupar durant el 2020. El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el pròxim 7 de gener i finalitzarà el dia 31. Amb aquestes subvencions, el Consistori vol fer costat a tots aquells projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi. Les entitats interessades poden consultar la informació publicada a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa sobre la convocatòria. Les entitats poden posar-se en contacte amb el servei de referència de cada matèria per qualsevol consulta, sigui telefònicament o presencialment. Per a donar a conèixer la convocatòria i ajudar les entitats a presentar correctament les sol·licituds, l'Ajuntament ha organitzat dues sessions informatives amb inscripció prèvia. La primera tindrà lloc el 15 de gener de 10 a 12 hores. I la segona, el 16 de gener de 18 a 20 hores, ambdues al Casal Cívic de Ca n'Aurell. L'Ajuntament recorda també a les entitats que han rebut subvencions a la convocatòria de 2019 que a la Seu Electrònica trobaran la informació i el formulari necessaris per a presentar la corresponent justificació pels imports rebuts l'any passat i que la documentació es podrà presentar fins al 29 de febrer d'aquest any.