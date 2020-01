La nova T-casual serà multipersonal fins al març, com la T-10

Redacció /Efe

04.01.2020 | 04:00

La T-casual serà multipersonal com l'antiga T-10, a què substitueix, fins al març, de manera que diverses persones podran viatjar amb una mateixa targeta per tot el sistema de transport integrat de Barcelona, segons l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

El títol de transport T-casual de 10 viatges ha estat concebut com a unipersonal, però, segons ha explicat l'ATM a EFE, "la tecnologia de banda magnètica obliga a mantenir el caràcter multipersonal de la targeta de 10 viatges fins al moment en què les antigues T-10 hagin caducat (el 29 de febrer)"."A partir de l'1 de març, totes les targetes T-Casual, tant si ja han estat estrenades com si són noves, seran unipersonals", ha indicat l'ATM, de manera que només es podrà fer una validació per trajecte.

L'ATM no ha informat públicament del caràcter multipersonal de la T-casual fins al març, i ho ha atribuït al fet que "només es tracta d'una situació transitòria i circumstancial cap al nou model aprovat i establert, i anunciar-ho podia crear més confusió en aquest important procés de canvi".

A partir de l'1 de març estarà disponible la nova T-Familiar, de 8 viatges i una vigència de 30 dies, de manera que diverses persones podran seguir viatjant juntes amb la mateixa targeta com passava amb l'antiga T-10.

Polèmica

La creació d'aquest nou títol de transport ha generat molta polèmica, com també ho han fet alguns altres canvis introduïts per l'ATM en el sistema tarifari. Viatjar en transport públic a Barcelona des de Terrassa costa aquest any 3,1 euros més si es fa amb l'antiga T-10, que ha passat a dir-se T-casual. Les noves tarifes empenyen els usuaris cap a títols d'ús més perllongat. La T-mes és 26,4 euros més barata. Passa dels 102 euros a 75,60. La retallada més espectacular s'ha fet a la T-jove, que permet desplaçaments il·limitats durant tres mesos. Ara costa 51,65 euros menys. Els usuaris pagaven 199,20 euros l'any passat i aquest 2020 el preu és de 147,55 euros.

El ple de l'Ajuntament amb tots els grups polítics a favor, va criticar les noves tarifes i va demanar, un cop més, que Terrassa s'inclogui en la zona tarifaria 2, en lloc de restar a la zona 3 com ara, per acabar així amb el greuge que pateix la ciutat respecte a Sabadell.