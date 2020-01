Multat per un tribunal per no acabar de realitzar els treballs comunitaris

Javier Llamas

04.01.2020 | 04:00

Havia de treballar per a la comunitat cinquanta dies, doncs a això havia estat condemnat, però només va complir-ne nou. Ell va al·legar que ho va fer per motius laborals, però la Justícia l'ha condemnat per infringir la condemna: ha de pagar una multa de 1.440 euros.El jutjat penal número 2 de Terrassa va imposar al reu una pena de dotze mesos de multa, a raó de 4 euros diaris, per un delicte de trencament de condemna, per no complir els ...