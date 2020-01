¿L'afecten les restriccions per entrar en cotxe a BCN?

Debat

04.01.2020 | 04:00

La majoria dels egarencs preguntats creuen que la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions és positiva. Pocs canviaran d'hàbits per la mesura.Sergio Valera GarcíaPolidor de metalls, 47 anys"No m'afecten, perquè jo visc a Rubí i si vaig a Barcelona, agafo el tren, els Ferrocarrils. Pel que fa a la mesura en si, jo la veig bé, perquè tot el que sigui no contaminar, em sembla positiu. Hi ha massa contaminació i s'hi ha de fer ...