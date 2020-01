Una avaria elèctrica deixa sense llum diversos habitatges del Centre

04.01.2020 | 04:00

Una avaria a la xarxa elèctrica va provocar dijous un tall de subministrament a diferents edificis del carrer de Sant Ildefons. La Policia Municipal va rebre un avís del servei 112. Un cable d'aquest carrer, a l'alçada del carrer de Sant Llorenç, treia espurnes. Al lloc es van adreçar dos agents i una dotació de Bombers. Els agents van comprovar que al carrer de Sant Llorenç hi havia diferents habitatges sense subministrament elèctric i també van saber pels veïns que diversos aparells elèctrics havien patit desperfectes. Un equip de l'empresa titular de la xarxa elèctrica va desplaçar-se al lloc per substituir el cablejat malmès, mentre la Policia Municipal tallava el trànsit al carrer de Sant Ildefons per facilitar les tasques de reparació.