Solidaritat del Govern municipal amb Quim Torra i Oriol Junqueras

03.01.2020 | 22:42

El Govern de Terrassa encapçalat per l'alcalde Jordi Ballart, ha emès una declaració de solidaritat amb Quim Torra i Oriol Junqueras després de que la Junta Electoral Central inhabilités del President de la Generalitat així com la privació a Oriol Junqueras. Junts per Terrassa i Esquerra Republicana de Catalunya, que formen el Govern municipal, manifesten el seu respecte a les lleis i sentències judicials,el que "no impedeix discrepar, en el fons i en la forma, de decisions que considerem injustes i desmesurades, com les que ha pres la Junta Electoral Central, ni considerar que s'extralimita en les seves funcions".

La declaració, que té quatre punts, expressa la solidaritat "amb el President de la Generalitat, Quim Torra, i el diputat al Parlament Europeu,

Oriol Junqueras, com a legítims representants que són, d'acord amb les lleis catalanes, espanyoles i europees, de la voluntat democràtica dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, així com d'unes idees que formen part del conjunt de la diversitat i la pluralitat de la societat catalana".

Pel Govern de la ciutat ara es necessita "obrir i consolidar espais de diàleg i explorà oportunitats d'entesa", en una clara referència al acord d'ERC amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. També assenyala que."determinades sentències judicials i resolucions administratives, com la de la JEC, no contribueixen en absolut a afavorir sortides democràtiques a la crisi territorial i institucional que pateixen Catalunya i Espanya, ni són coherents amb els principis i valors que constitueixen els fonaments de la Unió Europea".

La declaració finalitza amb un compromís de "fer possible una Terrassa de tothom i per a tothom, basada en el respecte a les diferents opcions

polítiques, en el dret de tothom a la discrepància i a la llibertat d'expressió i en la recerca de solucions democràtiques i dialogades".