Sis mil sol·licituds de la T-Verda

03.01.2020 | 04:00

Sis mil persones han tramitat ja la T-Verda, el títul del transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuita tots els serveis del transport públic integrat (bus, metro i tren)sempre que es doni de baixa i es desvallesti el vehicle vell sense etiqueta ambiental. Els operadors ferroviaris de Terrassa -FGC i Rodalies- encara no tenen dades d'usuaris per ser ahir una jornada laborable en periode de vacances. Dimarts de la propera setmana se sabrà si, com ...