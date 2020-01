Cues a Correus per fer-se amb els distintius ambientals

03.01.2020 | 04:00

Deixar-ho tot per darrera hora. El principi que impera fins i tot quan et jugues la possibilitat d'accedir en cotxe a Barcelona. Així ho demostren les cues que s'han registrat a les oficines de Correus de Terrassa els darrers dies de 2019 i ahir mateix, per l'adquisició del distintiu ambiental de la DGT.A l'oficina de Correus de la plaça de Mossen Jacint Verdaguer la demanda no va afluixar ni quan la reserva d'etiquetes ja s'havia exhaurit. Cap al migdia l'oficina es va ...