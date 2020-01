03.01.2020 | 04:00

La matinada d'ahir dijous, a l'avinguda Francesc Macià, el conductor d'una moto va quedar denunciat per no presentar un permís de conduir vàlid i es van iniciar diligències des de Policia Municipal per donar positiu en alcohol, amb una taxa d'1,01 mg/l a la prova estimativa i de 0,90 i 0,85 mg/l a les proves de precisió.