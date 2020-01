La ciutat dóna la benvinguda al 2020 al Raval en una animada festa

03.01.2020 | 04:00

El Raval de Montserrat va tornar a ser, per quart any consecutiu, l'epicentre de la revetlla popular i gratuïta per donar la benvinguda al nou any. La festa, que es va celebrar al Raval, va incloure les campanades, anunciades pel periodista Marc Giró, l'encarregat de conduir la revetlla. Després del brindis d'Any Nou, la celebració va continuar amb música i ball. En aquesta ocasió, qui van posar banda sonora a la festa van ser la formació Koko-Jean & The Tonics i el DJ terrassenc Àlex Marteen.