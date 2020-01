Cap a un pacte de ciutat per a l'emancipació juvenil

Laura Hernández

03.01.2020 | 04:00

El preu mitjà del lloguer pasa dels 600 euros a Terrassa, on els ingresos mitjans dels joves no superen els 900 euros. Una equació impossible que frena l'emancipacio juvenil a la ciutat, on actualment els nois i noies s'independitzen als 29 anys.En aquests context, la regidoría de Joventut, liderada per la republicana Ona Martínez, impulsa un Pacte de Ciutat per l'Emancipació Juvenil que pretén plantejar alternatives als joves terrassencs en la ...