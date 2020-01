02.01.2020 | 13:30

Les administracions de loteria han començat l'any amb molta activitat. Són molts els terrassencs que avui s'hi han acostat a aquests establiments per adquirir un número per al sorteig del Nen. Alguns altres han aprofitat per cobrar els bitllets premiats a la rifa de Nadal. Sigui com sigui, continua havent-hi molts ciutadans que confien en la sort per acabar amb més alegria les festes nadalenques.