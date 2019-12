Tot disposat i venut pel sopar més especial de l'any

L.M.

31.12.2019 | 04:00

Els restaurants i hotels de la ciutat ho tenen tot a punt per als sopars d'aquesta nit, una de les més especials de l'any. Molts establiments fa setmanes que ho tenen tot venut i no admeten més reserves, explica el president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, Xavi Gómez.Tot sembla indicar que els sopars de Cap d'Any posaran la cirereta a un mes molt bo per als restaurants, bars i discoteques de la ciutat. "Ha estat un desembre molt bo. Els sopars d'empreses ...