El Raval es prepara per a la popular festa de Cap d'Any

Redacció

31.12.2019 | 04:00

L'Ajuntament organitza, per quart any consecutiu, una revetlla de Cap d'Any al Raval de Montserrat. Un cop més, la música i el bon humor seran els grans protagonistes d'una festa que enguany comptarà com a conductor amb el periodista Marc Giró, que serà l'encarregat de presentar la revetlla i de fer que els terrassencs que ho desitgin puguin seguir les campanades al Raval de Montserrat.Les persones que vulguin celebrar l'entrada d'any al Raval de Montserrat ...