Pujada de preu al tren i impostos més elevats el 2020

31.12.2019 | 04:00

L'any 2020 arrencarà amb pujades de tarifes en els trens i impostos més elevats. Altres serveis com el bus local o el taxi es congelen i alguns altres, com el gas, baixen de preu.L'any vinent entrarà en vigor la nova i molt criticada política tarifària de l'ATM. La T-10 desapareix, passa a dir-se T-Casual i costarà per 3 zones 30,5 euros, 3 euros més que ara. La T-Mes passa a ser la T-Usual i s'abarateix 26,4 euros. Costarà 75,60 ...