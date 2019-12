Un incendi deixa al descobert una plantació de maria en un soterrani

31.12.2019 | 04:00

Un incendi en un soterrani del carrer de Colume·la, divendres a la nit, va deixar al descobert una plantació de maria. Agents de la Policia Local, que van desplaçar-se al lloc alertats pels bombers, van comptabilitzar 354 plantes. Els fets van tenir lloc minuts després de les deu de la nit. Tres unitats de bombers i una de Policia Local van desplaçar-se al lloc. Els agents van trobar al soterrani, a més de les plantes, aparells necessaris per al seu conreu en interiors, connectats de manera fraudulenta a l'enllumenat públic. La patrulla va parlar amb una persona que va reconèixer ser la responsable de la plantació i la va detenir per un delicte contra la salut pública i per la connexió elèctrica fraudulenta.