La Grossa de Cap d'Any deixa tres milions a l'Esclat de Terrassa

31.12.2019 | 14:09

La Grossa de Cap d'Any ha caigut a Terrassa, concretament en el supermercat Esclat, a l'avinguda Josep Tarradellas. El número 26845, premiat amb 200 mil euros per butlleta, ha estat repartit a la ciutat i també en les poblacions de Santa Susanna, Barcelona, Sant Boi, Salt y Palafolls . En el sorteig celebrat aquest migdia, un cinquè premi, amb el número 62143, que rebrà cinc mil euros, també s'ha venut a Terrassa, concretament en un estanc del carrer Ample. El Vallès Occidental també ha estat afortunat amb el segon premi. El número 22418, dotat amb 65 mil euros, s'ha venut per complet a Sant Cugat. Cal recordar que l'any passat ja va tocar el primer número de la Grossa a Terrassa.

A l'Esclat de Terrassa celebren amb cava la venda de quince butlletes de La Grossa. L'establiment ha repartit 3 milions d'euros entre els seus clients. "De moment no coneixem qui són els guanyadors, però estem molt contents d'haver repartit sort a Terrassa", comenta Òscar Carreño, gerent de la botiga de Josep Tarradellas.

La notícia del premi ha arribat a l'Esclat de Terrassa en hora punta, amb cues a les caixes. "No teníem ni temps per seguir el sorteig i han estat els mitjans de comunicació els que ens han donat la bona nova". Fetes les comprovacions, els treballadors han comunicat els clients que La Grossa havia caigut a Terrassa i la botiga ha esclatat en una festa. Des del moment de la cantada del premi, la botiga s'ha omplert de mitjans de comunicació desplaçats per recollir les imatges de la sort.

Treballadors i clients han brindat amb cava, després que molts dels compradors comprovessin si la butlleta que portaven era la premiada. "Hem penjat el número i ningú dels pressents ha estat guanyador. S'han lamentat -comenta Òscar Carreño-, però ens han felicitat per repartir la sort".

"L'Esclat de Lliçà va repartir la primera Grossa de Cap d'Any i ara nosaltres", celebren a la botiga. És la primera vegada que l'establiment de Josep Taradellas dona "un premi d'aquesta envergadura".

L'Esclat de Terrassa va obrir el setembre de 2015 i en aquests moments és un dels tres establiments de la cadena amb major facturació.