Falsa alarma d'incendi pel fum d'una barbacoa

31.12.2019 | 16:00

Ahir dilluns a les 19.53 h, el servei 112 va informar la Policia Municipal d'un possible incendi en un habitatge a la carretera de Martorell, a l'altura del carrer de Mossèn Josep Moncau. Una patrulla s'hi va desplaçar i va tallar la carretera en sentit Rambla, per facilitar la feina de les tres unitats de Bombers desplaçades al lloc. Minuts més tard, Bombers va informar que es tractava d'una falsa alarma i que el fum que l'havia provocat era causat per una barbacoa. A les 20.06 h es va reobrir la carretera al trànsit.