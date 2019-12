31.12.2019 | 04:00

Poc abans de la una de la tarda de diumenge, agents de la Policia Local van aturar un vehicle que circulava de manera erràtica pel carrer de Tarragona, prop de la rambla de Francesc Macià. En comprovar les dades del conductor, els agents van veure que aquest no disposava de permís de conduir de tipus B, per pèrdua de punts, i que el vehicle no tenia assegurança en vigor. La dotació va immobilitzar el vehicle.